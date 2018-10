Oggi Barcellona-Real Madrid, Marca: "Lopetegui si gioca il futuro"

"Lopetegui si gioca il futuro". L'edizione odierna di Marca dedica la sua prima pagina al Clásico in programma questo pomeriggio tra Barcellona e Real Madrid. Una partita fondamentale soprattutto per il tecnico merengue, che in caso di sconfitta potrebbe essere esonerato. Ma anche per i blaugrana, pronti a dare un colpo mortale al Real nella corsa alla vittoria del campionato.