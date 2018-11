Oggi Porto-Sporting Braga, A Bola: "Scontro tra leader"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Scontro tra leader". E' questo il titolo con cui A Bola apre in prima pagina sul big match in programma stasera in Portogallo tra Porto e Sporting Braga. Da un lato Sergio Conceiçao, dall'altro Abel Ferreira e intorno una cornice di pubblico mozzafiato: si sfidano le prime della classe.