Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha dichiarato che Bruno Genesio non sarà più l'allenatore dell'OL a partire dalla prossima stagione. A pesare il ko in semifinale di Coupe de France contro il Rennes. Alla guida della prima squadra dal dicembre 2015, Genesio è stato il vice-allenatore della squadra nei quattro anni precedenti. "I patti erano che se avessimo raggiunto la finale di coppa e fossimo arrivati tra le prime tre in campionato, avrebbe ottenuto il rinnovo. Voglio ringraziare Genesio perché ha fatto grandi cose con discrezione e ha rispettato l'accordo. Sono triste di non poter annunciare il suo rinnovo. Volevo parlarne alla fine della stagione ma l'allenatore voleva prima delle risposte. Non escludo che si possa continuare insieme" ha dichiarato Aulas. Nei mesi scorsi è circolato il nome di José Mourinho, che fa sognare il pubblico dell'OL, che dopo i sette campionati consecutivi vinti fra il 2001 e il 2008 ha raccolto solo briciole: una Coupe de France nel 2012 e una Supercoppa francese la stagione successiva.