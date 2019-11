© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seconda vittoria consecutiva per il Lione di Rudi Garcia che ha battuto il Tolosa per 3-2 in rimonta in pieno recupero. L'ex tecnico della Roma a fine partita ha ammesso di essere soddisfatta della prestazione dei suoi: "Spero che abbiamo intrapreso la strada giusta. Deve rendere consapevoli i miei giocatori che non dobbiamo mai lasciar nulla al caso. Anche quando ci hanno segnato due volte ho sentito che c'era del carattere in questa squadra. Mi è piaciuto questa rimonta perché dimostra che i giocatori hanno rifiutato la sconfitta. Il Tolosa ci ha messo in difficoltà, eravamo troppo frettolosi nel primo tempo. Sono molto soddisfatto del secondo tempo. Grazie a questi tre punti, siamo in acque più calme. Abbiamo appena preso sette punti sugli ultimi nove disponibili e questo ci permetterà di lavorare con un po' più di serenità. Ci stiamo ancora riprendendo, ma siamo meno tesi".