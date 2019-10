© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima vittoria da allenatore del Lione conquistata da Rudi Garcia che dopo il 2-0 rifilato al Metz ha detto: "La vittoria è stata imperativa e mi è piaciuto l'atteggiamento dei giocatori in una partita controllata. Quello dei due gol è stato un ottimo momento per noi. Vorrei che avessimo segnato anche nel secondo tempo ma abbiamo smesso di giocare un po'. Non abbiamo avuto troppe situazioni per sfruttare gli spazi lasciati dall'avversario. Ma sono soddisfatto. I nostri migliori marcatori hanno segnato e questo è stato importante. Tutti sono stati bravi. È un messaggio per il gruppo che conto su tutti".