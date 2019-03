Ol. Marsiglia, Balotelli già nella storia: eguagliato record di Skoblar

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Autore di una doppietta nella gara in corso proprio in questi minuti tra Marsiglia e Angers (2-0), Mario Balotelli è il primo giocatore dell'OM a marcare in tutti e cinque i suoi primi incontri casalinghi di Ligue 1 dopo Josip Skoblar (1967-1969). Sono già sette in nove partite così le reti totali realizzate da 'SuperMario' in maglia biancoceleste.