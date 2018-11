Ol. Marsiglia, lo spogliatoio contro Strootman: "Guadagna troppo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Olympique Marsiglia non ingrana e all'interno dello spogliatoio iniziano i primi problemi. Come riporta L'Equipe, tra i tanti temi di discussione ci sarebbe anche l'alto ingaggio di Kevin Strootman. L'ex centrocampista della Roma, che finora non è riuscito a convincere i suoi nuovi tifosi, è infatti il più pagato della rosa. E, secondo il quotidiano, avrebbe attirato così le gelosie di Thauvin e Payet, che si sono sentiti spodestati dal "figlioccio" di mister Rudi Garcia.