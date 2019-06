© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanguy Ndombele, centrocampista del Lione tra i pezzi pregiati dell'imminente mercato estivo, è stato accostato anche alla Juventus ma, sentendolo parlare, sembrerebbe strizzare l'occhio maggiormente ad un trasferimento nel Tottenham, in Premier League. Ai microfoni di Telefoot il classe '96 ha dichiarato: "Sì, il Tottenham è senz'altro un grande club, è arrivato quarto e si è giocato la finale di Champions League. Sono una grande società, come ce ne sono molte altre... Ma quale giocatore non vorrebbe andare in un top club?", le parole del francese, che secondo alcuni fonti dall'Inghilterra sta riflettendo, ma parrebbe orientato ad accettare la proposta degli Spurs.