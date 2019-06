Olanda, Cillessen: "Il Portogallo non è solo CR7, possiamo batterlo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista rilasciata al Mundo Deportivo, il portiere dell'Olanda Jasper Cillessen ha parlato della finale di Nations League che disputerà domani sera contro il Portogallo: "Siamo venuti qui per vincere e possiamo farlo contro il Portogallo".

Oltre a giocare bene l'Olanda sa anche reagire alle difficoltà?

"Sì, è una delle qualità di questo gruppo, combattere fino alla fine. Lo abbiamo dimostrato nella fase a gironi, dove fino all'ultima gara contro la Germania e lo abbiamo dimostrato anche con la rimonta sull'Inghilterra".

Sul Portogallo?

"E' una buona squadra, non ha solo Cristiano Ronaldo ma tanti giocatori importanti. Dobbiamo avere fiducia perché l'anno scorso abbiamo giocato contro di loro e non è andata male per noi. Siamo fiduciosi".