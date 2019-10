© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nico-Jan Hoogma, direttore sportivo della Federcalcio olandese ha rivelato che nel contratto con la Nazionale olandese di Ronald Koeman è prevista una clausola che potrebbe permettere al tecnico di liberarsi dopo l'Europeo del 2020 per andare ad allenare il Barcellona. Il contratto di Koeman scadrà nel 2024 ma se pagherà la clausola potrà liberarsi per andare ad allenare i blaugrana: "Ronald ha sempre indicato di voler diventare un allenatore a Barcellona un giorno. Vedremo cosa accadrà. Sono stati raggiunti accordi su questo argomento, ma dovranno pagare se vorrà andare via", ha detto Hoogma.