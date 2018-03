Olanda, dal prossimo anno VAR in Eredivisie e in coppa nazionale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Federcalcio olandese ha deciso in giornata che dalla prossima stagione verrà introdotto il VAR in campionato e in Coppa d'Olanda, ma in questo ultimo caso solamente a partire dai quarti di finale. L'Eredivisie apre così alla tecnologia qualche settimana dopo la decisione della federcalcio spagnola di affidarsi al VAR dal prossimo torneo. In questa stagione il Video Assistant Refree è stato introdotto in Serie A e in Bundesliga.