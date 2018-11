Olanda, de Ligt: "Voglio continuare a migliorare ed essere più completo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro la Germania, in conferenza stampa ha parlato per l'Olanda Matthijs de Ligt, uno dei pezzi pregiati dell'Ajax cercati da tutta Europa: "Voglio essere il più completo possibile. Il mio primo compito è prevenire i gol. Fare goal è un'arma in più con cui puoi essere importante per la squadra. Questo è qualcosa che posso sicuramente migliorare".