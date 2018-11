Olanda, donna nuda interrompe la gara tra R.Boys e AFC Amsterdam

Fotonotizia - Inter, immagini e video della rifinitura in vista del Barça

Insolita invasione di campo durante la gara tra Rijnsburgse Boys e AFC Amsterdam di sabato, gara di terza divisione olandese poi finita 2-6. Una donna nuda, come mostra su Twitter la squadra di casa, ha infatti attraversato il rettangolo verde interrompendo a sorpresa il gioco. Tra imbarazzo ed euforia di tutti i presenti.

