Olanda-Francia 2-0, Germania retrocessa in Lega B. Tre italiani in campo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Rotterdam l'Olanda batte i campioni del mondo della Francia grazie alle reti di Wijnaldum al 44' e Depay su rigore al 95'. Per quanto riguarda gli italiani in campo, si contano 90 minuti per il centrocampista dell'Atalanta Marten de Roon, così come per Steven Nzonzi della Roma. Partito dal 1' anche Blaise Matuidi della Juventus, sostituito però al 65' da Sissoko.

Olanda-Francia 2-0 (44' Wijnaldum, 95' rig. Depay)

Questa la classifica del Gruppo 1 della Lega A di Nations League:

Francia 7

Olanda 6*

Germania 1*

*Una partita in meno

I verdetti: Germania retrocessa in Lega B; all'Olanda basta pareggiare con la Germania per accedere alle Final Four.