Olanda-Francia 2-0, Sportwereld titola: "Benedetta vittoria"

© foto di Lazzerini

Il quotidiano sportivo olandese Sportwereld apre in prima pagina con la vittoria degli Orange contro la Francia per 2-0 titolando: "Benedetta vittoria". I tre punti conquistati dalla squadra di Koeman gli permettono di puntare alle Final Four: basta un pareggio contro la Germania per passare il turno e lasciare i campioni del mondo fuori dai giochi.