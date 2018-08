Olanda, i convocati per la Nations League: ci sono de Vrij e Kluivert

16:26 - UFFICIALE: Pordenone, risolto il rapporto con Nunzella - Leggi la news, CLICCA QUI! 16:19 - UFFICIALE: Pro Vercelli, arriva in prestito Cavaliere - Leggi la news, CLICCA QUI! 16:11 - UFFICIALE: Robur Siena, Solini passa alla Reggina - Leggi la news, CLICCA QUI! 16:03...

LIVE TMW - Serie C, oggi si chiude. Nunzella saluta il Pordenone

Europa League, il tabellone: la Lazio non sorride, Milan gruppo ostico

Sampdoria, problema rinnovo per Praet: è già al massimo salariale

Juve, Allegri torna a parlare del bel gioco: "A me piace vincere"

Le avversarie della Lazio - Marsiglia, subito derby per Garcia e Strootman

Torino, Edera vuole restare: rigettata l'ipotesi Serie C

Inter, fatta per Karamoh al Bordeaux: si trasferisce in prestito secco

Inter, Spalletti: "Squadra incapace di reagire? Non è così"

Pavoletti: "Grazie Cagliari. A Napoli a volte non giocavo neppure le partitelle"

Inter, Spalletti: "Nainggolan può darci tanto, ma non dipendiamo da lui"

Le avversarie del Milan - Betis Siviglia, un ostacolo che non ci voleva

🔶 | Dit is de selectie voor de interlands tegen Peru en Frankrijk. #NEDPER #FRANED https://t.co/VpYfRyhKke pic.twitter.com/2PKqzjXSIj

Ci sono anche il difensore dell'Inter Stefan de Vrij, il centrocampista dell'Atalanta Marten De Roon e l'esterno d'attacco della Roma Justin Kluivert tra i convocati dell'Olanda per i prossimi impegni di Nations League con Perù e Francia. Questo l'elenco completo del ct Koeman:

