Olanda, i convocati per le amichevoli: c'è Kluivert, ultima per Sneijder

“L’Italia suscita di nuovo grande interesse, l’arrivo di CR7 in Serie A ne è la prova. Sono arrivati anche altri calciatori importanti, l’Inter era su Modric e la Juve pensava anche a Marcelo. Già il fatto di aver trattato grandi nomi è importante”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore...

Serie A, live dai campi - Bologna, Palacio recupera. Cagliari, Ceppitelli out

Gasperini: "CR7 ha portato un effetto positivo per tutto il calcio italiano"

Micheletti: "Inter delusione e Spalletti non ha alibi"

DI Mauro: "Roma, Pastore è forte ma non lo avrei mai preso"

Juve, tre piste per il centrocampo del futuro. Sfida al Barça per Rabiot

Cosmi: "Non ho ricevuto richieste nonostante i miei risultati"

Niang-Leganes, fumata grigia. Il Toro dice no al prestito con diritto

Torino, sirene tedesche per Ljajic: offerta dello Schalke 04

Patrick van Aanholt (Crystal Palace) Nathan Aké (Bournemouth) Ryan Babel Besiktas Donny van de Beek (Ajax) Steven Berghuis (Feyenoord) Steven Bergwijn (PSV) Marco Bizot (AZ) Daley Blind (Ajax) Jasper Cillessen (FC Barcelona) Memphis Depay (Olympique Lione) Virgil van Dijk (Liverpool) Eljero Elia (Basaksehir) Timothy Fosu-Mensah (Fulham) Hans Hateboer (Atalanta Bergamo) Daryl Janmaat (Watford) Frenkie de Jong (Ajax) Luuk de Jong (PSV) Justin Kluivert (AS Roma) Terence Kongolo (Huddersfield Town) Matthijs de LIgt (Ajax) Sergio Padt (FC Groningen) Quincy Promes (Spartak Mosca) Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion) Marten de Roon (Atalanta Bergamo) Wesley Sneijder (Al-Gharafa) Kevin Strootman (AS Roma) Kenny Tete (Olympique Lione) Guus Til (AZ) Tonny Vilhena (Feyenoord) Ruud Vormer (Club Brugge) Stefan de Vrij (Internazionale) Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) Georginio Wijnaldum (Liverpool) Jeroen Zoet (PSV)

Ronald Koeman ha convocato 34 giocatori per le amichevoli dell'Olanda contro Perù e Francia. C'è Justin Kluivert, sarà la prima volta di Frenkie de Jong e l'ultima partita con la maglia della nazionale per Wesley Snijder . Di seguito l'elenco completo:

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy