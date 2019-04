Olanda, i fulmini spaventano Zwolle e Groningen: gara sospesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sospeso l'incontro di Eredivisie fra Zwolle, squadra allenata da Jaap Stam, e Groningen, valido per il 32° turno. Sul 2-1 per gli ospiti l'arbitro ha dovuto sospendere per un forte temporale e per il rischio d'incolumità dei giocatori a seguito dei continui lampi a scuotere il cielo della città olandese. L'incontro riprenderà lunedì prossimo.