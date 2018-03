Olanda-Inghilterra 0-1, il Daily Telegraph: "La Russia nel mirino"

© foto di imago sportfotodienst

Il Daily Telegraph di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria dell'Inghilterra contro l'Olanda per 1-0 con il primo gol in Nazionale per Lingard: "La Russia nel mirino". Il riferimento è allo stesso giocatore del Manchester United che ha permesso a Southgate di vincere questa difficile amichevole e di aumentare la fiducia in vista del Mondiale.