Olanda, Koeman: "Con la Francia dovremmo avere coraggio e attenzione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa sera la Francia sfiderà l'Olanda e il ct della squadra orange Ronald Koeman sulla gara ha detto: "Stiamo iniziando una nuova competizione e sta a noi dimostrare che possiamo contrastare questa squadra. Ogni partita è diversa, quindi non dobbiamo alla partita dell'anno scorso (finita 4-0 per i francesi, ndr). La Francia è una squadra molto buona e bisogna stare attenti, avere il coraggio di giocare a calcio ed essere molto forti in difesa".