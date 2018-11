Olanda, Koeman: "Con la Germania sfida difficile, non siamo favoriti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della gara contro la Germania, il tecnico dell'Olanda Ronald Koeman ha parlato della sfida in conferenza stampa: "Penso che la partita contro la Germania sarà più difficile di quella contro la Francia per noi, perché la Francia è una squadra che attende, mentre la Germania è una squadra che attacca, dobbiamo essere pronti per questo. Non è realistico presentarci come favoriti contro la Germania, dovremo mostrare carattere, iniziare l'idea di vincere. Non penso che dovremo difendere, dovremo giocare la nostra gara".