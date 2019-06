Olanda, Koeman: "De Ligt dimostra 25 anni, per il futuro scelga il meglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ronald Koeman, commissario tecnico dell'Olanda, dopo la vittoria in semifinale di Nations League contro l'Inghilterra è intervenuto in conferenza stampa: "Dopo una lunga stagione disputare altri 120 minuti non è facile, soprattutto in una gara intensa come questa, ma noi forse eravamo un po' più freschi. Chi è entrato dalla panchina ha fatto cil che doveva. Nel primo tempo non meritavamo lo svantaggio. De Ligt? Per diventare una star devi vincere i titoli. Dopo una grande Champions League, credo che sceglierà il meglio per il suo futuro. La sua qualità migliore è che ha 19 anni ma gioca con l'esperienza di un 25enne".