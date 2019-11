Olanda, Koeman: "Niente Estonia per De Vrij. Non è in forma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il pareggio a reti bianche contro l'Irlanda del Nord ha suscitato un discreto numero di critiche nei confronti dell'Olanda di Ronald Koeman. Il ct degli orange durante la conferenza stampa della vigilia del match di domani contro l'Estonia ha voluto difendere il suo gruppo: "Sono felice ed orgoglioso della squadra. Stando a quanto ho sentito in questi giorni prima non eravamo niente, poi siamo stati trattati come i prossimi campioni del Mondo e adesso siamo nuovamente una squadra che non cresce. Ognuno ha diritto di esprimere la propria opinione, così ex tecnici ed ex giocatori, ha il loro da fare in vista della prossima estate. Ovviamente so anche io abbiamo sottovalutato un po' la gara contro l'Irlanda del Nord, ma non sono troppo negativo".

Chiosa finale di Koeman per la formazione anti-Estonia su Stefan De Vrij: "Non è ancora perfettamente in forma, può solo stare fuori".