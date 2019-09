© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ronald Koeman, commissario tecnico dell'Olanda, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro la Germania. Ecco le sue dichiarazioni: "Loro sono una nazionale fantastica con tanta qualità. Non sarà facile per noi, né per loro. In alcune fasi non dominiamo e curiamo la fase difensiva. La velocità dell'avversario può essere pericolosa, dobbiamo ridurre questi momenti".