Olanda, Koeman: "Orgoglioso della prestazione, grande passo avanti"

Ha parlato così Ronald Koeman, commissario tecnico dell'Olanda, dopo la grande vittoria conquistata in Nations League contro i campioni del mondo della Francia. "Sono orgoglioso di questa prestazione matura contro la Francia. Questo è un grande passo. Ne parliamo ogni volta, il prossimo passo. Ora abbiamo visto una partita in cui noi, anche contro un avversario come i transalpini, iniziamo bene e resistiamo fino alla fine. Abbiamo avuto tante opportunità per il 2-0. Il loro portiere è stato eccezionale, altrimenti sarebbe stato 3-0 o 4-0".