Olanda, Koeman su Bergwijn: "Curioso di vederlo in Nazionale"

Piovono elogi per Steven Bergwijn, offensivo olandese classe '97 attualmente in forza al PSV Eindhoven. Tra gli estimatori del giovane giocatore olandese che tanto piace anche all'Inter c'è anche Ronald Koeman, ct degli Orange, che lo ha chiamato nella Nazionale maggiore per la prima volta: "Ora ho la possibilità di vedere Bergwijn e sono molto curioso. Non gli ho ancora parlato, lo lascio da solo per la sua prima volta. Penso che stia crescendo molto bene".