Ronald Koeman, ct della Nazionale olandese, ha parlato dell'attaccante del Lione Memphis Depay: "Non gioca nella squadra più forte del mondo, ma questo non condiziona il suo rendimento in Nazionale o la sua convocazione con gli Orange. Ma se avesse giocato in una squadra più importante, in Premier o in un altro campionato, sarebbe stato meglio per tutti".