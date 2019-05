© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si dà malato per assistere a Tottenham-Ajax e la sua squadra lo licenzia. È la storia di Jordie van der Laan, attaccante classe '96 del Telstar, club militante in Eerste Divisie, l'equivalente olandese della Serie B. Il giovane, infatti, a fine aprile, pensando che non gli avrebbero concesso un giorno libero, ha comunicato alla società di essere malato. In realtà, ha viaggiato a Londra per seguire i Lancieri impegnati in Champions League ed è stato inquadrato in tv. Immaginate la sorpresa dei dirigenti del Testar: nonostante Van der Laan assicuri di averli avvisati (forse pentito), hanno deciso di risolvere il suo contratto, considerando troppo grave il comportamento del proprio (ormai ex) tesserato.