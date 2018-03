Olanda, Van Dijk: "Gran vittoria. Primo gol in Nazionale meraviglioso"

Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool e dell'Olanda, ha affidato al social network Twitter le sue impressioni dopo la splendida vittoria degli Orange contro il Portogallo. Un match in cui Van Dijk ha indossato la fascia di capitano e ha trovato il primo gol in Nazionale: "Un'ottima settimana, i ragazzi hanno lavorato sodo e abbiamo ottenuto un'eccellente vittoria in Portogallo. Meravigliosa sensazione di segnare il mio primo gol in Orange. È stata una bella serata".

Prima week met de jongens gehad, hard gewerkt en uiteindelijk een uitstekende overwinning tegen Portugal! Prachtig gevoel om mijn eerste goal in Oranje te maken. Het was een mooie avond! 🦁🇳🇱 pic.twitter.com/QX6yTk2AnC — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) 27 marzo 2018