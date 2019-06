Olanda, Van Dijk: "Spero di vincere molti titoli con Reds e Nazionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Virgil van Dijk, difensore del Liverpool e della Nazionale olandese, ha parlato in vista della semifinale di Nations League: "Siamo concentrati al massimo su questa partita e ci stiamo allenando benissimo. De Ligt? E' un giocatore fantastico. Come mi sento? Bene anche se non al 100% perché è stata una stagione molto lunga. Spero di vincere altri titoli col Liverpool e con la Nazionale. Kane? E' un attaccante fantastico e penso che stia bene".