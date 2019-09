© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Van Dijk, difensore di Liverpool e Olanda, è intervenuto alla vigilia del match contro la Germania per parlare del momento di De Ligt e del suo inizio alla Juventus: "Non ho molto da dirgli. L'ho appena visto sereno. È molto calmo, non dobbiamo parlarci molto", queste le parole del leader difensivo degli Orange ai microfoni di NOS.