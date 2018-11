Olmo ha scelto la Spagna. Suker: "Lo voleva anche la Croazia"

E' nato in Spagna ma gioca in Croazia dal 2014, Dani Olmo (20) sta facendo le fortune della Dinamo Zagabria e della nazionale Under 21 spagnola. Intanto Davor Suker, ex bomber croato del Real Madrid nonché attuale presidente della Federcalcio biancorossa, ha ammesso di aver provato a spingere Olmo verso la nazionale vicecampione del mondo: "Avremmo voluto Olmo con la nostra nazionale, ma dobbiamo rispettare la sua scelta. Gioca in Croazia questa stagione, ma sono certo che nel giro di uno o due anni approderà in Inghilterra o tornerà in Spagna", le parole di Suker a Marca.