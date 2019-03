© foto di J.M.Colomo

Liga, Copa del Rey e Champions. Tutto andato per il Real Madrid al 6 marzo, un anno mai così nero. Tutto terminato, adesso due mesi e mezzo senza competizioni da vincere e soltanto da perdere, spiega Marca. In questo ci sono i casi di mercato: Isco, Marcelo, Gareth Bale, Marco Asensio e Mariano Diaz. Per chiudere, il futuro di Santiago Solari. Un finale di stagione che si prospetta da incubo per i Blancos.