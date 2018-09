Olympiacos-Betis, formazioni ufficiali: Lo Celso dal primo minuto

Serie C, Girone A, le designazioni arbitrali della 2^ giornata

Serie C, Girone B, le designazioni arbitrali della 2^ giornata

Serie C, Girone C, le designazioni arbitrali della 2^ giornata

Virtus Francavilla, in arrivo l'ex Akragas Moncada

Serie C, 1^ giornata: Albissola-Olbia 2-3

Pordenone, Misuraca: "Felice di proseguire in un club ambizioso"

Ds Feralpisalò: "Berlusconi-Galliani a Monza? Valore aggiunto per C"

L'Entella in B fa felice anche la Viterbese. Girone A più vicino

Serie C, il Corriere della Sera sui ripescaggi: "Colpo di scena"

Entella, Gozzi: "Per la prima volta una sentenza a nostro favore"

Serie C, rinviate sei gare di campionato

Ternana, Ranucci: “La nostra battaglia per la giustizia non si arresta”

Catania, Biancola in prestito all'ACR Messina

Gozzano, Casella: "Situazione paradossale. Mai me lo sarei immaginato"

Serie C, cambio di data e ora per tre gare della 3^ giornata

Serie C, Rieti-Casertana si giocherà a porte chiuse

Arzachena, idea Dametto per la difesa

Monza, Colombo: "Non ci saranno rivoluzioni con Berlusconi"

Altre notizie Serie C

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy