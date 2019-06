Olympiacos, interesse per Benalouane. Ma il difensore preferisce l'Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Yohan Benalouane (32), dopo una seconda parte di stagione positiva al Nottingham Forest, vorrebbe rientrare in Italia per motivi familiari, ma da altre parti d'Europa arrivano manifestazioni d'interesse per il centrale tunisino. L'ultima - si legge sul Nottingam Post - giunge dalla Grecia: l'Olympiacos s'è fatto avanti e, oltre all'ex Atalanta, vorrebbe portare in terra ellenica anche Claudio Yacob.