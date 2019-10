Match in casa per l'Olympiacos di Pedro Martins. Il tecnico portoghese ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro il Bayern Monaco: "Siamo consapevoli del livello di difficoltà del match di domani. Ci sentiamo benissimo in termini di mentalità e forma fisica e anche a livello psicologico stiamo bene. Con i tifosi dalla nostra parte, siamo sempre più forti e pronti a vincere la partita".

L'Olympiacos è attualmente terzo nel Gruppo B di Champions League con un solo punto conquistato, alle spalle del Bayern a quota sei e Stella Rossa a 3.