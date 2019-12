Pedro Martins, allenatore dell'Olympiacos, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Stella Rossa dove i greci hanno l'obbligo di vincere per accedere almeno ai sedicesimi di finale di Europa League: "Rispetto alla partita giocata a Belgrado qui stiamo parlando di una gara con un unico risultato: la vittoria. Siamo condannati a vincere per restare in Europa. Vedremo un bello spettacolo e mi auguro di essere noi a spuntarla. Siamo pronti a dare il meglio per qualificarci. Dovremo essere bravi a non farci prendere dalla frenesia, mantenere il controllo ed essere sempre aggressivi quando non siamo in possesso della palla. I giocatori sono motivati e queste partite sono importanti per crescere anche in vista del prosieguo della stagione".