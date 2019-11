Olympiacos, Pedro Martins: "Mi aspettavo di più dalla mia squadra"

Pedro Martins, allenatore dell'Olympiacos, ha rilasciato al sito della Uefa alcune dichiarazioni dopo la sconfitta in casa del Bayern Monaco: "Il Bayern ci pressato molto, costringendoci ad indietreggiare in campo. Avremmo dovuto essere più veloci per sfuggire al loro pressing forte. Non ci hanno permesso di giocare come al Pireo. Per fortuna abbiamo avuto José Sà che gli ha impedito di segnare di più. Abbiamo perso molte palle. Mi aspettavo di più dalla mia squadra. Avremmo potuto fare di meglio".