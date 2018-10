Olympiacos, Y. Touré scherza su Kessié: "Gli avrei dato una bella lezione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta il quotidiano Tuttosport, al termine della gara contro il Milan in Europa League, Yaya Touré - centrocampista dell’Olympiacos - ha parlato del suo connazionale Franck Kessié: "Per fortuna che non ha giocato - ha scherzato l’ex calciatore del Manchester City - altrimenti gli avrei dato una bella lezione. Non devo dargli consigli, ognuno deve trovare da solo la strada per affermarsi".