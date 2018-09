Olympiacos, Yaya Tourè: "Un onore essere tornato qui"

Sono passati sei anni, sembra un'era geologica fa visto quanto accaduto successivamente. Stagione 2012/13, Mbaye Diagne - arrivato in Italia dalla Costa d'Avorio insieme alla sua famiglia - dà il via alla sua prima vera stagione da calciatore. Lo fa con la maglia del Bra, squadra...

Dalla D al Senegal, passando per la Juve. Diagne, nuovo re di Turchia

FIFA, miglior calciatore: in corsa Cristiano Ronaldo, Modric e Salah

Le pagelle di Quagliarella: tacco d'autore. Marassi in delirio per il capitano

CR7 a zero dopo tre partite. Ma nella sua carriera non è la prima volta

Perin in Nazionale, Mancini chiarissimo: "Se non gioca è un problema"

Samp, Ferrero: "Godo per la vittoria. Quagliarella? Può dare ancora tanto"

Le pagelle di Boateng: sempre più leader. Altro gol in neroverde

Le pagelle di Piatek: prima doppietta in A. Bomber vero in casa Genoa

Benassi: immagini insufficienti, niente prova tv per la bestemmia

Chievo Verona, Yamga in prestito allo Chateauroux

Napoli, Younes (out per infortunio) unico escluso dalla lista Champions

Le pagelle di Djourou: un esordio non certo indimenticabile

Le pagelle di Belotti: il Gallo non ha cantato. Prova comunque generosa

Dalla D al Senegal, passando per la Juve. Diagne, nuovo re di Turchia

Yaya Tourè , tornato nel weekend all'Olympiacos, ha parlato così del suo ritorno in Grecia: "Quando sono andato via nel 2006 ho detto che sarei tornato e sono felicissimo di aver tenuto fede alla mia parola. E' un onore essere tornato, avevo offerte da tutta l'Europa, l'Asia e gli Stati Uniti".

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy