Olympiakos, trattative in corso per Rachid Ghezzal del Leicester

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Olympiakos è vicino all'accordo con Rachid Ghezzal del Leicester. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il club greco sta cercando di arrivare all'attaccante esterno algerino e le prossime ore saranno decisive per concludere l'operazione. Il calciatore non rientra nei piani di Brendan Rodgers e dunque è pronto per ripartire dalla Grecia. L'esterno delle Foxes era stato accostato anche alla Sampdoria.