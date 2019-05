© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro l'Olympique Marsiglia, il tecnico del Lione Bruno Genesio ha spiegato che per la gara di domani dovrà fare a meno di Jason Denayer e Kenny Tete. Il primo ha un problema al menisco, mentre Tete ha subito una piccola distorsione alla caviglia in allenamento. Jéméry Morel, che non gioca dal 24 gennaio, dovrebbe dunque improvvisamente partire titolare in con Marcelo.