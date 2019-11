Olympique Lione, Depay: "Garcia ha portato una mentalità positiva"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vigilia di Champions League per il Lione di Rudi Garcia. La formazione francese è attesa domani dalla sfida interna contro il Benfica e di questa ha parlato in conferenza stampa l'attaccante dei transalpini Memphis Depay: "Garica ama il gioco offensivo e per questo vuole che costruiamo le nostre azioni sempre in avanti. Questo tipo di approccio porta molta energia positiva alla squadra e credo che sia la strada giusta per noi. Vincere le ultime due partite è stato molto importante per la nostra fiducia. Un aspetto che dobbiamo continuare a coltivare. Per queste ottenere un risultato positivo domani è molto importante. Personalmente cerco sempre di fare del mio meglio per la squadra: mi piace essere decisivo. Lopes in campo dopo l'errore nel primo match contro il Benfica? È un grande professionista e ha grande esperienza. Ci ha salvato spesso. Il fattore ambientale? Domani avremo bisogno di uno stadio pieno, che supporti la squadra".