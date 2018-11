Olympique Lione, Genesio: "Non male avere 27 punti dopo 14 giornate"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Genesio, allenatore dell'Olympique Lione, dopo la vittoria contro il Saint-Etienne è intervenuto ai microfoni di Canal+: "Nella prima parte di gara c'è mancata aggressività e profondità. Durante l'intervallo abbiamo corretto queste cose e siamo riusciti a migliorare. L'idea è quella di trasmettere il pallone sempre in velocità. Il nostro portiere ha fatto delle parate eccezionali, ci ha lasciato in partita. L'importante è avere 27 punti in 14 giornate, non male".