© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutte notizie per l'Olympique Lione, che perde Martin Terrier (22) per tre settimane. L'ex Lille si è infortunato nel corso dell'amichevole con l'Arsenal e, secondo Canal +, avrebbe rimediato una contrattura agli adduttori. Un colpo duro per l'OL, a due settimane dall'inizio della Ligue 1.