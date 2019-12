Oltre che su Steven Nzonzi, centrocampista di proprietà della Roma oggi in prestito al Galatasaray, l'Olympique Lione di Rudi Garcia ha messo gli occhi su un altro centrocampista in vista di gennaio: Thomas Lemar dell'Atletico Madrid. Per il giocatore, riporta L'Equipe, la dirigenza del club colchoneros avrebbe intenzione di chiedere 72 milioni di euro. Ovvero la stessa cifra versata nelle casse del Monaco nel 2018.