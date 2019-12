© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

L'Olympique Lione, prossimo rivale in Champions della Juventus, è in cerca di rinforzi per puntellare la propria rosa in vista della seconda parte della stagione. Come riporta oggi L'Equipe, una delle idee del presidente Aulas sarebbe il fantasista tunisino Hatem Ben Arfa, attualmente svincolato dopo l'esperienza al Rennes. Il classe '87 ha ricevuto già diverse proposte, tra le quali quelle del Flamengo, del Betis e del Galatasaray.