L'Olympique Lione non se la passa bene e dovrà attingere dal mercato per puntellare la rosa. Serve un rinforzo a centrocampo e, come riportato dagli inglesi di HITC, è stato fatto un tentativo per Etienne Capoue (31), ex Tottenham e nazionale francese, adesso al Watford. Ma il club inglese ha rispedito al mittente l'offerta e non pare proprio intenzionato a lasciarlo partire, vista anche la situazione deficitaria della squadra in Premier League.