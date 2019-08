Olympique Lione, si lavora anche in entrata: occhi su Reine-Adelaide

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jeff Reine-Adelaide è uno degli obiettivi dell'Olympique Lione. Secondo quanto riportato dalla stampa francese, il club sta iniziando le trattative con l'Angers per poter chiudere con l'ex Arsenal. Il 21enne è uno dei talenti più promettenti in Francia e il Lione vuole assolutamente rimpiazzare Rony Lopes, sempre più vicino al trasferimento in Spagna, direzione Siviglia.