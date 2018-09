Olympique Marsiglia, nessuno sconto per Thauvin: servono 80 mln

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nessuno sconto per Florian Thauvin. Come riporta Ouest-France, l'Olympique Marsiglia non intende infatti svendere il suo pezzo pregiato, finito recentemente nel mirino anche del Bayern Monaco. Per acquistare l'esterno d'attacco classe '93 serviranno così almeno 80 milioni di euro.